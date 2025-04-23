سياسة
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ترمب: مفاوضات الرسوم الجمركية مستمرة وسنعقد صفقة عادلة مع الصين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مستمرة مع العديد من الدول، مشيراً إلى أن بلاده “ستعقد صفقة عادلة مع الصين”.
ترمب: مفاوضات الرسوم الجمركية مستمرة وسنعقد صفقة عادلة مع الصين
الرئيس الأمريكي يقول إن مفاوضات الرسوم الجمركية مستمرة مع عديد من الدول / AFP
23 أبريل 2025

واعتبر ترمب في إحاطة صحفية بحديقة البيت الأبيض في واشنطن، أن الصين والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى “استغلت الولايات المتحدة من خلال الرسوم الجمركية”، وقال: "ولّت تلك الأيام، لن تخسر هذه البلاد أموالاً بعد الآن في التجارة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنهم يجرون حالياً مفاوضات نشطة مع العديد من الدول لإبرام اتفاقيات جمركية وتجارية.

وأوضح أنهم سيتوصلون إلى كثير من الاتفاقيات في نهاية هذه المفاوضات، وأن هذه الاتفاقيات ستكون عادلة لكل من الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وأردف: "سنعقد صفقة عادلة مع الصين. ستكون عادلة. جميع المحادثات جارية حالياً".

والثلاثاء، قال ترمب إنهم لن يتعاملوا بحزم مع الصين في مسألة الرسوم الجمركية. وأضاف أن الصين سوف تضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاقية جمركية مع الولايات المتحدة، وأنهم مستعدون لذلك.

ورداً على سؤال حول المسار الذي سيتبعه في مسألة فرض الرسوم الجمركية على الصين، قال ترمب: "لن أقول إنني سأتعامل بحزم مع الصين. سنكون في غاية اللطف. سيكونون هم أيضاً في غاية اللطف، سنرى بعد ذلك ما سيحدث، لكن في النهاية عليهم إبرام اتفاق، وإلا فلن يتمكنوا من التعامل مع الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن معدل الرسوم الجمركية المطبقة على الصين لن يبقى عند 145%، لكنه لن يكون صفراً أيضاً.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية، قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

وفي 9 أبريل/نيسان، علّق ترمب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، لـ90 يوماً، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125%.

وفي 2 أبريل/نيسان، فرض ترمب رسوماً جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، إضافة إلى 20% سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34%) على الصادرات الأمريكية.

مصدر:TRT Arabi
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