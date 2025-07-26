الحرب على غزة
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جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم سفينة حنظلة ويستولي عليها
اقتحمت قوات من البحرية الإسرائيلية مساء السبت، سفينة حنظلة التي تُقِلّ متضامنين دوليين، في أثناء توجهها إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني، وسيطرت عليها بالكامل.
جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم سفينة حنظلة ويستولي عليها
سفينة حنظلة لكسر الحصار على غزة / AA
26 يوليو 2025

وأظهر بثّ مباشر لحظة اقتحام الجنود الإسرائيليين السفينة بأسلحتهم، وإجبارهم المتضامنين على رفع أيديهم، قبل أن ينقطع مباشرة عقب العملية.

ولم يُعرَف بعدُ مصير طاقم السفينة والمتضامنين، عقب انقطاع البثّ المباشر بعد الاقتحام مباشرة.

وقبل عملية الاقتحام أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد اقتراب قوات بحرية إسرائيلية منها وهي على مقربة من شواطئ القطاع.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في منشور على إكس: "قوات الاحتلال تتوجه نحو حنظلة، السفينة توجه نداء استغاثة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن تحالف أسطول الحرية في بيان، أن طائرات مسيرة شوهدت تحلّق فوق السفينة التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري أبحرت حنظلة من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في الخامس عشر من الشهر نفسه لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة وعلى متنها 21 ناشطاً.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على السفينة مادلين ضمن "أسطول الحرية" من المياه الدولية، في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطاً دولياً كانوا على متنها، ولاحقاً رحّلَت إسرائيل الناشطين بشرط التعهد بعدم العودة إليها.

وقبلها تعرضت سفينة الضمير لكسر الحصار عن غزة، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/أيار الماضي، في أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما سبّب ثقباً في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة تشنّها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/آذار الماضي، تفشّت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحادّ على الأطفال والمرضى.

يأتي ذلك في وقت تشنّ فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة بدعم أمريكي أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​

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