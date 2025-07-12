ووفق المصادر، شملت الهجمات الإسرائيلية استهداف خيام نازحين ومنازل مأهولة وتجمعات مدنية في أنحاء متفرقة من القطاع، بالإضافة إلى مواقع قريبة من مراكز توزيع تتبع ما يُعرف بـ"آلية المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية"، التي تُتهم بتحولها إلى "مصايد موت" للفلسطينيين.

وفي أحدث الهجمات استُشهد فلسطينيان بقصف منزل قرب مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي القطاع، كما استُشهد فيها في وقت سابق 11 فلسطينياً، بينهم سيدة وأطفال، جراء قصف خيام نازحين قرب المستشفى الكويتي في منطقة المواصي، كما استُشهد فلسطينيان في قصف على منطقة الشيخ ناصر شرقي المدينة.

في الجنوب أيضاً استُشهد 21 فلسطينياً وأُصيبَ نحو 50 آخرين برصاص الاحتلال في أثناء انتظارهم المساعدات غربي مدينة رفح.

في مدينة دير البلح استُشهد 7 فلسطينيين في غارتين جويتين (لم يُحدَّد موقعهما)، فيما قُتلت سيدتان إثر قصف شقة سكنية شرق المدينة، واستُشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف خيمة نازحين بمحيط مستشفى "شهداء الأقصى" في المدينة ذاتها.

وفي مخيم النصيرات (وسط) استُشهدت طفلة وأُصيب آخرون في قصف منزل بمنطقة الحساينة.

تواصُل المجازر في الشمال

أما في شمال القطاع، فاستشهدت أسرة فلسطينية من 3 أفراد (زوجين وطفلهما) مساء السبت، إثر قصف مدفعي استهدف منزلهم في حي الدرج شرقي مدينة غزة، فيما استُشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال، في غارتين لطائرات مسيّرة استهدفتا تجمعين لمواطنين بمخيم الشاطئ غربي المدينة.

كما أسفرت غارتان إسرائيليتان على منزلين في بلدة جباليا النزلة عن استشهاد فلسطيني، والإبلاغ عن نحو 40 مفقوداً. سبق ذلك استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة عشرات في قصف على منازل عائلتَي أبو وردة وسعد الله في البلدة.

وفي حي الزيتون استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء استهداف منزل لعائلة ياسين قرب مسجد الشافعي، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني.

كما استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في أثناء انتظارهم المساعدات قرب منطقة السودانية على شاطئ شمال غزة.

وفي وقت سابق من صباح السبت قصفت طائرات الاحتلال مبنى يؤوي نازحين قرب الجامعة الإسلامية، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين.

كما شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، سلسلة "أحزمة نارية" عبر عشرات الغارات الجوية على بلدة بيت حانون شمالي القطاع، حيث سُمع دويّ انفجارات شديدة للغاية جراء غارات عنيفة استهدفت البلدة، ما أحدث حالة من الإرباك والهلع في صفوف الفلسطينيين في الشمال.

في السياق نفسه قالت حركة حماس إن أكثر من 100 فلسطيني استُشهدوا منذ ساعات الفجر، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف استهدف منازل مأهولة وخيام نازحين، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وأشارت الحركة في بيان إلى أن "الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في جريمة جديدة تؤكّد طبيعته الدموية".

واعتبرت الحركة الفلسطينية أن استمرار عمليات القتل الممنهج حول النقاط الأمريكية-الصهيونية للتحكم بالمساعدات، وارتقاء 34 شهيداً حولها اليوم، يؤكّد دورها الإجرامي في قتل وحصار وتجويع شعبنا.

وأكّدَت أن "ذلك يستدعي موقفاً عربياً ودولياً لوقف هذه الآلية اللا إنسانية فوراً، ومحاكمة مسؤوليها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة في غزة خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.