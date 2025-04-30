تركيا
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بـ1482 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر مطارات أوروبا الأكثر ازدحاماً
بلغ المتوسط اليومي لعدد الرحلات في مطار إسطنبول، خلال الفترة من 21 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري، 1482 رحلة، ليصبح بذلك أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا.
بـ1482 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر مطارات أوروبا الأكثر ازدحاماً
مطار إسطنبول الدولي يتصدر قائمة مطارات أوروبا الأكثر ازدحاما / AA
30 أبريل 2025

ونشرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول"، اليوم الأربعاء، تقريرها الأسبوعي عن حركة الطيران الأوروبي للفترة من 21 إلى 27 أبريل/نيسان.

ووفق التقرير، تصدَّر مطار إسطنبول قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا خلال الفترة المذكورة بمتوسط 1482 رحلة يومياً.

وجاء مطار سخيبول أمستردام في المركز الثاني (1419 رحلة يومياً)، تلاه مطار لندن هيثرو (1357 رحلة)، ومطار باريس شارل ديغول (1344 رحلة)، ومطار فرانكفورت (1314 رحلة).

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرحلة الأولى من مطار إسطنبول، المبنيّ على مساحة 76.5 مليون متر مربع.

ومن المقرر أن يُستكمَل بناء المراحل الأخرى للمطار خلال العام الجاري 2025، لتصل قدرته الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحله إلى 200 مليون مسافر سنوياً.

مصدر:TRT ARABI
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