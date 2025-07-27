الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
لا تكسر المجاعة.. جهات رسمية بغزة تعتبر الهدنة الإنسانية الإسرائيلية خطوة شكلية لتبييض صورة الاحتلال
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن ما تُسمى بـ"الهدنة الإنسانية" الإسرائيلية في القطاع لن تكون ذات قيمة حقيقية ما لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح، في ظل استغاثة الجرحى وجوع الأطفال.
لا تكسر المجاعة.. جهات رسمية بغزة تعتبر الهدنة الإنسانية الإسرائيلية خطوة شكلية لتبييض صورة الاحتلال
فلسطينيون يستلمون المساعدات التي دخلت غزة / Reuters
27 يوليو 2025

وأصدر المدير العام للوزارة، منير البرش، بياناً أوضح فيه أن الهدنة المؤقتة تواجه تردداً وصمتاً دولياً، وسط معاناة الجرحى والأطفال والأمهات، داعياً إلى الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة التي تحتاج إلى عمليات معقدة وتقنيات غير متوفرة في غزة، وكذلك إلى إدخال المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية، خصوصاً الحليب العلاجي للأطفال والرضّع والمكملات الغذائية عالية البروتين والسعرات الحرارية.

وشدد البرش على أن كل تأخير في تنفيذ هذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من الوَفَيَات، مؤكداً أن الهدنة لن تعني شيئاً إن لم تُستخدَم كفرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح.

في المقابل، وصفت حركة حماس هذه الخطوة بأنها "شكلية ومخادعة"، واعتبرتها محاولة لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم دون رفع الحصار أو إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن كمية المساعدات المعلن عنها لا تفي بحجم الاحتياجات الحقيقية، إذ يحتاج القطاع إلى 600 شاحنة إغاثية يومياً و250 ألف علبة حليب شهرياً، مع استمرار الحصار منذ 148 يوماً.

وفي سياق متصل، شدد خبراء دوليون على أن الإنزال الجوي للمساعدات ليس حلاً كافياً، مؤكدين ضرورة فتح المعابر لكسر الحصار وإدخال الإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد بدء "تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة من قطاع غزة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تزامنت مع استمرار الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

​​​​​​​وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وكان جيش الاحتلال قد ادّعى، السبت، أنه يستعدّ لفترات "تعليق مؤقت" للعمليات العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق المكتظة، لكنه شدد على أنه سيواصل العمل في مناطق أخرى في القطاع.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us