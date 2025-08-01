وقالت الخارجية السورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إنّ وفداً تقنياً تابعاً لها يزور ليبيا "بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين".

وأعلن الوفد، حسب الوزارة، أنه "سيقدم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة".

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات "سيجري تقديمها إلى حين افتتاح السفارة السورية في ليبيا قريباً"، دون تحديد موعد.

وعن السودان، قالت الوزارة في بيان صدر عن دائرة الإعلام ونشرته "سانا"، إنّ "وفداً رسمياً تقنياً يتوجه إلى الخرطوم لبحث قضايا مشتركة، على رأسها معالجة أوضاع الجالية هناك وتقديم خدمات قنصلية".

وذكرت الوزارة في بيانها: "بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يزور وفد رسمي تقني جمهورية السودان، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وفي مقدمتها معالجة أوضاع الجالية السورية وتسوية مشكلاتها”.