الهجمات على إيران
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في أول ظهور علني منذ وقف إطلاق النار.. خامنئي يشارك في فعالية دينية بطهران
شارك المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم السبت، في فعالية دينية أُقيمت بالعاصمة طهران، في أول ظهور علني له منذ وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في 24 يونيو/حزيران الماضي.
في أول ظهور علني منذ وقف إطلاق النار.. خامنئي يشارك في فعالية دينية بطهران
في أول ظهور علني منذ وقف إطلاق النار.. خامنئي يشارك في مراسم دينية بطهران / وكالة الأنباء الإيرانية
5 يوليو 2025

وظهر خامنئي في تسجيل بثّه التلفزيون الرسمي وهو يحيّي المصلين داخل أحد المساجد، خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين.

ويعد هذا الظهور هو الأول منذ كلمة مسجّلة ألقاها في 18 يونيو/حزيران خلال الحرب التي اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبالتزامن مع ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن القوات الإيرانية وضعت خطة "لجعل العدو بائساً ومشلولاً"، استجابة لتوجيهات المرشد الأعلى.

وحذر قائلاً: "إذا هاجموا إيران مجدداً، فسيرون ردّنا، وربما لن تتمكن الولايات المتحدة حينها من إنقاذ نتنياهو. نحن والشعب على أهبة الاستعداد".

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في مراسم تكريم قائد الحرس الثوري السابق الفريق حسين سلامي، إذ قال موسوي إنّ "جبهة المقاومة ستزداد قوة بدماء الشهداء"، مضيفاً أن "العدو خطّط منذ 15 عاماً لهذه الحرب من خلال إعداد جواسيس ومتسللين، لكنه فشل في تقدير قدرات قائد الثورة والشعب الإيراني".

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 من الشهر ذاته هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردّت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن بعد بيومين وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT ARABI
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