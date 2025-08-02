وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، أمس الجمعة، إنّ زامير "يقف على مفترق طرق حاد في علاقته مع المستوى السياسي".

وأشارت إلى أنه "يمتلك رصاصة واحدة في بيت النار"، في تعبير مجازي يُفهَم منه أن الاستقالة قد تكون خياره الوحيد المتبقي في حال تعثّر المفاوضات.

وتصاعدت الخلافات بين زامير وحكومة نتنياهو بشأن طريقة إدارة ملف المحتجزين في غزة، واستمرار العمليات العسكرية دون خريطة طريق سياسية واضحة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الأزمة الحالية "تتجاوز الخلافات المؤسسية المعتادة"، وتفاقمت إثر تصريحات وسلوكيات صدرت عن عدد من الوزراء خلال اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، التي وُصفت بأنها تمثل "إهانة مؤسسية" للجيش.

وأضافت الصحيفة أن التوصل إلى صفقة تبادل قد يخفف من حدة الأزمة داخل المؤسسة الأمنية، لكن استمرار الفشل في هذا الملف "قد يدفع زامير إلى إعادة النظر في استمراره بمنصبه".

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية الخاصة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن زامير "أعرب صراحة عن استيائه من تفاقم التوتر بين القيادتين السياسية والعسكرية"، وطالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات واضحة بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو "يميل إلى تجنّب اتخاذ قرارات حاسمة"، ما يُلقي بعبء إدارة الميدان على المؤسسة العسكرية، في ظل غياب التوجيه السياسي الواضح.

انتقادات المعارضة

وفي سياق متصل، قال رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، في منشور عبر منصة إكس أمس الجمعة: "على كل عضو في الحكومة أن يشاهد اليوم فيديو أفيتار قبل أن يذهب إلى النوم، وأن يحاول أن يغفو فيما يفكر في أفيتار وهو يحاول البقاء على قيد الحياة داخل النفق".

من جهته، قال زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان، عبر منصة إكس: "نتنياهو لا يُعيد الأسرى لأنه لا يريد، لأنه يعلم أن ذلك سيضرّ به سياسياً، هذه هي الحقيقة".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فإنّ عدداً من أهالي المحتجزين ومحتجزين سابقين طالبوا الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة فورية لتخليص أبنائهم من المعاناة التي يواجهونها في غزة.