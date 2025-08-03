ووفقاً لوكالة الإعلام الروسية، اندلع الحريق في مستودع وقود تبلغ سعته ألفَي متر مكعب في منطقة كراسنودار، التي تضم مدينة سوتشي. وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) تعليق الرحلات في مطار سوتشي كإجراء احترازي لضمان سلامة الأجواء.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات الأوكرانية على منشآت تعتبرها كييف حيوية، لدعم العمليات العسكرية الروسية.

واستهدف الهجوم منطقة أدلر في سوتشي التي شهدت في أواخر الشهر الماضي هجوماً مماثلاً، أدى إلى مقتل امرأة.

وتُعَدّ الهجمات على سوتشي نادرة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، رغم أن منطقة كراسنودار، المطلة على البحر الأسود، تضم مصفاة إلسكي النفطية القريبة من مدينة كراسنودار، التي تُعَدّ من أكبر مصافي الجنوب الروسي، وتعرضت لهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة.

بدوره، أعلن حاكم منطقة فورونيج جنوبي روسيا عن إصابة امرأة إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة تسبب في اندلاع عدة حرائق.

في المقابل، ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا شنت هجوماً صاروخياً استهدف المدينة.