تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان في اتصال هاتفي بالأمير تميم: ندين أي هجوم ينتهك سيادة قطر
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن إدانة أنقرة لأي هجوم ينتهك سيادة قطر، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس التركي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، حسبما ذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان عبر منصة إكس.
أردوغان في اتصال هاتفي بالأمير تميم: ندين أي هجوم ينتهك سيادة قطر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة، نوفمبر/تشرين الثاني 2024 / AA Archive
26 يونيو 2025

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان والأمير تميم بحثا العلاقات بين تركيا وقطر، وقضايا إقليمية ودولية، كما أعرب أردوغان عن إدانة تركيا لأي هجوم ينتهك سيادة قطر.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستظل دوما إلى جانب أشقائها القطريين، ولفت إلى أنه بحث مع القادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وعبّر الرئيس التركي عن أمله أن يلتزم الطرفان وقف إطلاق النار بشكل فعلي وأن يكون الهدوء الذي تم تحقيقه دائما، وفقا للبيان.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو/حزيران الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفت طهران بالقول إنها "تضررت بشدة"، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات، بينما تدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us