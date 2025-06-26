وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان والأمير تميم بحثا العلاقات بين تركيا وقطر، وقضايا إقليمية ودولية، كما أعرب أردوغان عن إدانة تركيا لأي هجوم ينتهك سيادة قطر.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستظل دوما إلى جانب أشقائها القطريين، ولفت إلى أنه بحث مع القادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وعبّر الرئيس التركي عن أمله أن يلتزم الطرفان وقف إطلاق النار بشكل فعلي وأن يكون الهدوء الذي تم تحقيقه دائما، وفقا للبيان.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو/حزيران الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفت طهران بالقول إنها "تضررت بشدة"، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات، بينما تدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات.