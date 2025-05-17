تركيا
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أردوغان: اكتشفنا 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اكتشاف بلاده 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل "غوك تبه" الواقع في البحر الأسود، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف يشكّل دفعة جديدة في مساعي أنقرة لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
أردوغان: اكتشفنا 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود
أردوغان يعلن اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود / AA
17 مايو 2025

وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح مستشفى إسطنبول للعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل في منطقة باهتشلي إيفلار، إن الكمية المكتشفة كافية لتلبية احتياجات المنازل التركية من الغاز لمدة 3.5 سنة، مقدراً قيمتها السوقية بنحو 30 مليار دولار.

ووصف أردوغان الغاز المكتشف في حقول صقاريا وغوك تبه بأنه "نقطة تحول كبيرة" في مسيرة الشعب التركي نحو الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن بلاده عززت أسطولها التنقيبي بسفن جديدة، وطورت علاقات تعاون محلية ودولية بهدف تقليل الاعتماد على الخارج في هذا المجال.

وأشار إلى أن تركيا أجرت، حتى اليوم، 11 عملية حفر في البحر الأبيض المتوسط، و38 عملية في البحر الأسود، ضمن جهودها لتوسيع نطاق التنقيب عن موارد الطاقة.

وسبق أن أعلنت شركة البترول التركية، في أغسطس/آب 2020، اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، جرى تحديثها لاحقاً إلى 405 مليارات متر مكعب. وفي يونيو/حزيران من العام التالي اكتُشف 135 مليار متر مكعب إضافية، ليصل الإجمالي حينها إلى 540 مليار متر مكعب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، وُسّع التقدير مجدداً ليبلغ 652 مليار متر مكعب، ثم أُعلن عن اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديدة، لترتفع الكمية الإجمالية المكتشفة إلى 710 مليارات متر مكعب، حسب تقييم مؤسسة "ديغولير وماكنوتن" (DeGolyer & MacNaughton) المستقلة.

مصدر:TRT Arabi
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