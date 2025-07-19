وأشار فيدان إلى أهمية تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الأطراف في سوريا، ولفت إلى أن التدخلات الإسرائيلية في الأراضي السورية تزيد تفاقم المشكلة.

وأضاف أن أي اعتداء على سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها يضر بجهود السلام الإقليمية أيضاً، مشدداً على أنه لن يُسمح إطلاقاً للتنظيمات الإرهابية باستغلال الوضع في جنوب سوريا.

وأعرب الوزير التركي عن دعم أنقرة للدور الأمريكي البنّاء في سوريا، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع واشنطن والدول الأخرى لإنهاء الصراع والتوتر بشكل دائم.

والأحد، اندلعت مواجهات دامية بين أطراف بدوية ودرزية في السويداء، تدخلت إثرها قوات من الجيش السوري والأمن لإعادة الاستقرار إلى المحافظة.

وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعّدت عدوانها على سوريا، وشنّت الأربعاء غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.

وتستخدم إسرائيل "حماية الدروز" ذريعة لتبرير انتهاكاتها، ومنها رغبتها في جعل جنوب سوريا "منزوع السلاح"، لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية أعلنوا إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

وذكرت المصادر التركية ذاتها أن المباحثات تناولت أيضاً الوضع في قطاع غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضافت أن فيدان أكد موقف تركيا الداعي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.