وقال بزشكيان خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن "إسرائيل حاولت اغتيالي لكنها فشلت"، مشيراً إلى أن "المرشد الأعلى علي خامنئي لا يفرض أي قيود على المستثمرين الأمريكيين".

وشدَّد على أنّ "العقبة الوحيدة أمام الاستثمارات الأمريكية في إيران هي العقوبات التي تفرضها واشنطن"، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يمنع المستثمرين الأمريكيين من ممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو اقتصادية في إيران.

ورداً على سؤال حول وجود "خلايا نائمة" لإيرانيين في الولايات المتحدة، قال بزشكيان إن "إسرائيل تحاول زرع هذه الفكرة في عقولكم، وهذا غير صحيح إطلاقاً، فالإيرانيون بطبيعتهم يحبون السلام والهدوء".

وعندما سُئل عما إذا كانت إيران تتوقع مساعدات عسكرية واقتصادية من الصين وروسيا في حالة اندلاع “حرب كبرى”، قال بزشكيان: "قوتنا كافية لحماية أنفسنا والوقوف على قدمينا"، مجدداً تأكيده أن إيران لا تريد الحرب، لكنه قال: "سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا لحماية وحدة أراضينا".

وشدد بزشكيان على أن إسرائيل غرست في نفوس المسؤولين الأمريكيين الاعتقاد بأن إيران تعمل على تطوير أسلحة نووية، وأعرب عن رفضه للمخاوف بشأن احتمال مهاجمة إيران للولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده لم تغزُ دولة أخرى خلال المئتي عام الماضية.

وقال بزشكيان، إن شعار "الموت لأمريكا" لا يعني "الموت لشعب أو سلطات الولايات المتحدة، بل لأولئك الذين يريدون أن يكونوا جزءاً من المذبحة وقتل الناس والاضطهاد وانعدام الأمن".

وتابع: "كان رئيسكم هو الذي اعترف بأن الأمريكيين هم من صنعوا تنظيم داعش وأنهم مسؤولون عن هذه الصورة الخاطئة التي رسمت عن الدين أو المسلمين في العالم".

وأكد بزشكيان أن بلاده مستعدة لعمليات التفتيش في منشآتها النووية، مضيفاً: "لكن للأسف، نتيجة للهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية، تعرضت العديد من المعدات والمرافق لأضرار بالغة".

وفي 13 يونيو/حزيران المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وفي 22 يونيو/حزيران، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها "أنهتها"، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.