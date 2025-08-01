سياسة
5 قتلى في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش بإقليم البنجاب الباكستاني
قُتل 5 من عناصر الشرطة الباكستانية وأُصيب اثنان آخران بجروح، جراء هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم البنجاب جنوب شرقي البلاد، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، الجمعة.
5 قتلى بهجوم مسلح في باكستان / AA
1 أغسطس 2025

وقالت قناة "جيو نيوز" إن الهجوم وقع في منطقة رحيم يار خان، حيث فتح مسلحون النار على نقطة تفتيش "شيخاني"، ما أدى إلى مقتل 5 شرطيين في الموقع وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح مسؤولون محليون أن قوات الأمن اشتبكت مع المهاجمين، وتمكنت من تحييد أحدهم خلال العملية، فيما لاذ البقية بالفرار.

وباشرت السلطات الباكستانية عملية أمنية واسعة في المنطقة لملاحقة بقية المتورطين.

وقبل نحو شهر قُتل 5 أشخاص وأُصيب 11 آخرون في تفجير وقع بمقاطعة باجور، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

ومن بين القتلى مساعد مفوض ناواغاي فيصل إسماعيل، وتهسيلدار عبد الوكيل، وسوبيدار نور حكيم، وشرطي رشيد.

مصدر:TRT Arabi
