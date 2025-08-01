وقالت قناة "جيو نيوز" إن الهجوم وقع في منطقة رحيم يار خان، حيث فتح مسلحون النار على نقطة تفتيش "شيخاني"، ما أدى إلى مقتل 5 شرطيين في الموقع وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح مسؤولون محليون أن قوات الأمن اشتبكت مع المهاجمين، وتمكنت من تحييد أحدهم خلال العملية، فيما لاذ البقية بالفرار.

وباشرت السلطات الباكستانية عملية أمنية واسعة في المنطقة لملاحقة بقية المتورطين.