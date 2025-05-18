وحسم غلطة سراي لقب البطولة قبل جولتين من الختام، بعد أن رفع رصيده إلى 89 نقطة مبتعداً بالصدارة بفارق 8 نقاط عن فنربهجة، الوصيف، والذي تغلب على أيوب سبور 2-1 في الجولة ذاتها.

ورفع فريق اللونين الأصفر والأحمر عدد ألقابه في الدوري إلى 25 بطولة، في حين يأتي فنربهجة في المركز الثاني برصيد 19 لقباً، وبشيكطاش في المركز الثالث برصيد 15 لقباً.

وأنهى غلطة سراي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، سجلهما النيجيري فيكتور أوسيمين، وباريش ألبير يلماز في الدقيقتين 27، و29، توالياً.

ورفع أوسيمين رصيده إلى 25 هدفاً ليتصدر لائحة هدافي المسابقة بفارق 4 أهداف عن البولندي كريستوف بياتيك مهاجم باشاك شهير و6 أهداف عن الكونغولي سيمون بانزا لاعب طرابزون سبور.

وفي الشوط الثاني أضاف الحارس الأوروغواياني فيرناندو موسليرا، الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 88، بعد أن طالبت الجماهير في المدرجات الحارس بتنفيذ الركلة.

ونجح العملاق التركي في التتويج بلقبه الثاني في أقل من أسبوع، بعد أن تمكن من الفوز بكأس تركيا، الأربعاء الماضي، بتغلبه في النهائي على طرابزون سبور بثلاثية نظيفة.

وفي مباريات أخرى، فاز ريزة سبور على غوزتبه 6-3، وباشاك شهير على قاسم باشا 3-2، وصامسون سبور على سيواس سبور 1-0، في حين تعادل ألانيا سبور مع بشيكطاش 1-1، وبنفس النتيجة تعادل بودروم سبور وطرابزون سبور، بينما تعادل أنطاليا سبور وغازي عنتاب سلباً.