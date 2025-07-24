في وسط القطاع استُشهد 3 فلسطينيين، بقصف مدفعي استهدف أبراج القسطل شرقي دير البلح، إلى جانب 3 آخرين إثر قصف لشقة في برج الصالحي بمخيم النصيرات، فيما استُشهد فلسطينيَّين بينهما امرأة وأُصيب آخرون في قصف منزل بمخيم البريج.

كما استُشهد 4 مدنيين، بينهم سيدة، جراء قصف مروحي استهدف خيمة للنازحين في مدينة غزة، فيما استُشهد مواطن آخر وأُصيب عدد من الأشخاص جراء قصف بطائرة مسيَّرة استهدف محيط مدرسة مسقط في حي النفق، شرق المدينة.

أما في جنوب القطاع، فقد استُشهد طفلان وأُصيب آخرون بجروح، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة الحناوي شمال غربي خان يونس، إلى جانب فلسطينيَّين آخرَين في قصف طال خيمة للنازحين في نفس المنطقة. كما استُشهد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال في أثناء انتظارهم المساعدات جنوب غربي المدينة.

وفي شمال قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين، بينهم سيدة، وأصاب العشرات، بقصف مدفعي استهدف مدنيين في أثناء انتظارهم المساعدات قرب موقع زيكيم.

تسجيل حالتَي وفاة جديدتين.. والمجاعة تتوسع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان اليوم الخميس، تسجيل حالتَي وفاة جديدتين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن هذه الأسباب في القطاع إلى 113 حالة.

في السياق، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، من تفاقم المجاعة في القطاع، مؤكداً أنها "لم تنكسر كما يُروّج، بل تزداد حدةً وانتشاراً"، وسط إغلاق تام للمعابر منذ 145 يوماً ومنع دخول حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.

وأضاف المكتب، في بيان، أن المستشفيات سجلت أكثر من 115 وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء، موضحاً أن القطاع بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 ألف كيس طحين أسبوعياً لتجنّب "الانهيار الإنساني الشامل".

ورفض البيان ما وصفها بـ"الروايات المضللة" حول تحسّن الوضع الإنساني، قائلاً: "ننفي نفياً قاطعاً ما يروّجه بعض النشطاء خارج القطاع بشأن دخول مئات الشاحنات وانكسار المجاعة"، معتبراً ذلك "تماهياً خطيراً مع دعاية الاحتلال وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي دول العالم بـ"التحرك الفوري لكسر الحصار وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتواصل إسرائيل بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.