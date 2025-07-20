تركيا
2 دقيقة قراءة
عملية السلام كانت تدخلاً مشروعاً.. تركيا تؤكد مواصلتها الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك
أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران اليوم الأحد، أن عملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا قبل 51 عاماً في جزيرة قبرص، سُجلت في التاريخ بوصفها تدخلاً مشروعاً لحماية حقوق القبارصة الأتراك.
عملية السلام كانت تدخلاً مشروعاً.. تركيا تؤكد مواصلتها الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران / AA
20 يوليو 2025

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لعملية السلام في قبرص، التي توافق يوم 20 يوليو/تموز من كل عام. وشدد دوران على تمسك أنقرة بموقفها الثابت في الدفاع عن المساواة والسيادة لجمهورية شمال قبرص التركية.

وقال دوران إن العملية العسكرية "كانت رداً مشروعاً على محاولات فرض تجاهل مطالب القبارصة الأتراك في المساواة والحرية والأمن"، مؤكداً أن تركيا "لا تزال متمسكة بحماية حقوق ومصالح الشعب القبرصي التركي، كما فعلت في الماضي".

وأضاف: "كما قال رئيسنا رجب طيب أردوغان: لا ينسى أحد -وإن اختلفت أسماؤنا- فإن اسم عائلتنا في قضية قبرص هو جمهورية شمال قبرص التركية".

وتابع: "تركيا لن تتخلى عن عزمها في ضمان المساواة السياسية والسيادة لجمهورية شمال قبرص التركية"، معبّراً عن احترامه الشهداء، قائلاً: "في هذه الذكرى ذات المعنى العميق، أستذكر بكل احترام شهداءنا الأبرار الذين دعموا نضال الشعب القبرصي التركي، وأتوجه بالشكر والعرفان إلى محاربينا الأبطال”.

وفي 20 يوليو/تموز 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/شباط 1975، جرى تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخب الراحل رؤوف دنكطاش، رئيساً لما باتت تعرف لاحقا باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us