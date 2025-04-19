وبُحثت خلال اللقاء آليات إيصال المساعدات إلى القطاع، وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية، بالإضافة إلى تقييم مستجدات الجهود الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ومناقشة اتخاذ موقف موحّد ضد سياسات التهجير الإسرائيلية.

كما أكدت تركيا موقفها الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفضها للاحتلال والتوسع الإسرائيلي، مع التشديد على استمرار أنقرة في دعم كل المساعي الدولية لوقف العدوان.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.