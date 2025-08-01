وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس: "في مواجهة الضرورة الملحة للغاية، نفَّذنا للتوِّ عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية في غزة. نشكر شركاءنا الأردنيين والإماراتيين والألمان على دعمهم، وأفراد جيشنا على التزامهم".

وتابع: "عمليات الإسقاط الجوي ليست كافية. يجب على إسرائيل أن تفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل للتصدي لتهديد المجاعة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لشبكة فرنس إنفو، إنّ “باريس سترسل 4 رحلات جوية محمَّلة بعشرة الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن”.

وحذر مرصد عالمي للجوع يوم الثلاثاء الماضي، من أن سيناريو المجاعة يتكشف في قطاع غزة، مع زيادة حادة في سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع والقيود شديدة الصرامة على دخول المساعدات الإنسانية.

وقال مكتب ماكرون إنّ “فرنسا شاركت ست مرات في الجسر الجوي الإنساني الأوروبي الذي أقامه الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى الأردن ومصر؛ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ووفق مكتب ماكرون، ساعد الجسر الجوي الأوروبي على تنظيم أكثر من 60 رحلة جوية حملت ما يزيد على 3350 طناً من الإمدادات الإنسانية، ودخلت معظم شحنات المساعدات عبر مصر والأردن.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن جزءاً من هذه المساعدات لم يدخل غزة حتى الآن، بسبب رفض السلطات الإسرائيلية.

مساعدات ألمانية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة، إنّ “الجيش بدأ في إسقاط إمدادات إغاثة فوق قطاع غزة، بدايةً عبر رحلتين جويتين لسلاح الجو تحملان نحو 14 طناً من الإمدادات”.

وأفاد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، بأنه "لا يمكن للرحلات الجوية أن تقدم سوى مساهمة صغيرة جداً، في تزويد المتضررين على الأرض بالضروريات الأساسية"، متوقعاً أن تضمن إسرائيل دخول “إمدادات إنسانية شاملة" لسكان القطاع.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن برلين تعهدت أيضاً بتقديم دعم إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو (5.70 مليون دولار)، لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.

"الطريق البري أفضل وأسرع"

في المقابل، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، على أنّ عمليات إسقاط المساعدات جواً لغزة "غير كافية"، وتكلِّف ما لا يقل عن 100 ضعف مقارنةً بالشحن البري.

وفي منشور عبر منصة إكس، أوضح لازاريني أنّ "عمليات الإسقاط الجوي أعلى تكلفة بما لا يقل عن 100 مرة من إرسال المساعدات عبر الشاحنات، التي تحمل ضعف كمية الإمدادات التي تنقلها الطائرات".