الحرب على غزة
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مطالباً بـ"خطوة عسكرية كبيرة".. وزير إسرائيلي يدعو لتصفية قادة حماس في قطر
دعا وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الأحد، إلى اغتيال قادة حركة حماس الموجودين في قطر.
مطالباً بـ"خطوة عسكرية كبيرة".. وزير إسرائيلي يدعو لتصفية قادة حماس في قطر
وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي / AA
27 يوليو 2025

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأحد، إذاعة "كول باراما" المحلية مع الوزير المنتمي إلى حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في مستهل حديثه، تناول شيكلي ما أسمته إسرائيل "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، قائلاً: "الهدنة الإنسانية ليست شاملة للقطاع بأكمله، ولا يوجد وقف لإطلاق النار".

ومضى بزعمه: "نحن عند مفترق طرق منذ أن تراجعت حماس عن نيتها المضي في الصفقة، بسبب حملة دولية ناجحة جداً من وجهة نظرهم حول موضوع التجويع (بغزة)، وعلى إسرائيل أن تفكر في المسار الذي ستسلكه".

وقال شيكلي: "رأيي، حتى قبل سفر رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) إلى الولايات المتحدة (في وقت سابق من الشهر الجاري)، هو أنني أعارض أي اتفاق جزئي".

وأشار شيكلي إلى موقفه الداعي إلى اتخاذ "خطوة عسكرية كبيرة" في شمال القطاع، وقال: "موقفي يختلف عما تتجه إليه الحكومة، يجب التوجه إلى خطة حسم تشمل السيطرة على شمال القطاع، فلا يجب أن تكون هناك أي إمدادات ولا كهرباء ولا ماء ولا أي سكان إلى الشمال من محور نتساريم (يفصل شمال القطاع عن جنوبه)".

دعا شيكلي بشكل صريح إلى تصفية قادة حماس الموجودين في قطر، قائلاً: "يجب على إسرائيل أن تصفّي قادة حماس في قطر بشكل قاطع. لماذا تنعم قطر بالحصانة؟ الذراع الدعائية لحماس تقيم في قطر".

وسبق أن اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وقائد الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري اللذين كانا يقيمان خارج الأراضي الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
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