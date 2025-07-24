وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر قناتها على تليغرام إنها “سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار”، من دون مزيد من التفاصيل.

في السياق، أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الخميس أن تل أبيب تلقت ردّ حركة حركة حماس على مقترح الهدنة في قطاع غزة وهي تدرسه.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو: "قدّم الوسطاء رد حماس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدرس حالياً".

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين، "في أقرب وقت ممكن".

وأفاد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيعقد لقاءات مع مسؤولين من الشرق الأوسط في أوروبا لبحث تفاصيل الاتفاق المقترح، وسط تقارير تفيد بأن الاجتماعات ستُعقد في إيطاليا.

وفي تطور ميداني، ذكرت هيئة البث العبرية أن تآكل قوة جيش الاحتلال في غزة بات عاملاً مؤثراً في مواقف القيادة السياسية والعسكرية، مشيرة إلى أن نتنياهو، ومعه رئيس الأركان إيال زامير، باتا يميلان إلى إنهاء الحرب بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضحت الهيئة أن نتنياهو أُطلع مؤخراً على الوضع الميداني، وهو ما وصفته مصادر أمنية بأنه "لا يمكن تجاهله"، وخاصة في ظل تنامي رغبة الشارع الإسرائيلي في إنهاء العمليات العسكرية.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهراً من حرب مدمّرة اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.