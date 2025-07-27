الحرب على غزة
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المرحلة الرابعة.. "الحوثي" تعلن أنها ستستهدف السفن التابعة لشركات تتعامل مع المواني الإسرائيلية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأحد، أنها ستستهدف السفن التابعة لشركات تتعامل مع المواني الإسرائيلية، ضمن تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية، وبدء "المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل"، بسبب استمرار حرب الإبادة في غزة.
المرحلة الرابعة.. "الحوثي" تعلن أنها ستستهدف السفن التابعة لشركات تتعامل مع المواني الإسرائيلية
غرق السفينة اليونانية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر بعد استهدافها من جماعة الحوثي في 9 يوليو/تموز الجاري / AFP
27 يوليو 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان متلفز إن هذه المرحلة "تشمل استهداف السفن كافة التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغضّ النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة".

وحذّر سريع من أن سفن هذه الشركات قد تتعرض "بغضّ النظر عن وجهتها، للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا"، ودعاها إلى “وقف تعاملها مع مواني العدو الإسرائيلي ابتداءً من ساعة إعلان هذا البيان".

وأكد المتحدث الحوثي أن على الدول التي تريد تَجنُّب هذا التصعيد، “الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة، فلا يمكن لأي حر على هذه الأرض أن يقبل بما يجري".

والثلاثاء الماضي أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مطار بن غوريون الرئيسي قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين-2".

وإضافة إلى ضرباتهم الصاروخية، يهاجم الحوثيون منذ أشهر السفن التابعة لإسرائيل وتلك المتوجهة إليها رفضاً لحرب الإبادة التي تشنّها تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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