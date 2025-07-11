سياسة
2 دقيقة قراءة
الناشط محمود خليل يطالب إدارة ترمب بـ20 مليون دولار لتعويضه عن احتجاز "باطل" بسبب دعمه لفلسطين
يطالب محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للفلسطينيين، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدفع تعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه بـ"الاحتجاز الباطل والإجراءات القضائية الكيدية"، بعد أن أمضى أكثر من 100 يوم قيد الاحتجاز.
الناشط محمود خليل يطالب إدارة ترمب بـ20 مليون دولار لتعويضه عن احتجاز "باطل" بسبب دعمه لفلسطين
الناشط الفلسطيني محمود خليل / Reuters
11 يوليو 2025

وقال محامو خليل أمس الخميس، إنهم قدّموا مطالبة رسمية ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجيةوأمام الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر للرد.

ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، مؤكداً أن الإدارة تصرفت ضمن صلاحياتها القانونية عندما احتجزته.

وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت خليل (30 عاماً)، وهو مقيم دائم من أصل فلسطيني، في مارس/آذار، وسعت إدارة ترمب لترحيله بزعم أن دعمه للفلسطينيين يضر بالعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

وأُطلق سراحه في 20 يونيو/حزيران، بعد معركة قضائية حامية اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه لأسباب سياسية غير دستورية.

وقال خليل لوكالة رويترز أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعاً للإدارة، ترمب أوضح تماماً أنه لا يفهم سوى لغة المال"، وأضاف أنه سيقبل أيضاً اعتذاراً رسمياً من الإدارة الأمريكية والتزاماً منها عدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنّيهم خطاباً مؤيداً للفلسطينيين.

كان ترمب وصف الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "معادية للسامية"، وتَعهَّد بترحيل الطلبة الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، ما أثار اعتراضات من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية ومناصرة للقضية الفلسطينية، اتهمت الإدارة بخلط انتقاد إسرائيل مع معاداة السامية.

وفي يونيو/حزيران حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرسي بأن إدارة ترمب تنتهك حقّ خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us