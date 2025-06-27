الهجمات على إيران
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ترمب يطالب بفصل صحفيين من CNN ونيويورك تايمز بسبب تقارير عن ضربات إيران
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى فصل صحفيين من شبكة CNN الإخبارية وصحيفة نيويورك تايمز بسبب تقاريرهم عن تأثير الهجمات الأمريكية في إيران.
ترمب يطالب بفصل صحفيين من CNN ونيويورك تايمز بسبب تقارير عن ضربات إيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواصل انتقاد الإعلام ويدافع عن موقفه تجاه البرنامج النووي الإيراني / Reuters
27 يونيو 2025

وكتب ترمب بأحرف كبيرة على منصته "تروث سوشيال" يوم الخميس: "يجب طرد صحفيي الأخبار المزيفة من CNN ونيويورك تايمز، فوراً، أناس سيِّئون بنيات شريرة".

ومن النادر للغاية أن تدعو حكومة دولة ديمقراطية صراحة إلى فصل صحفيين.

وسبق لـ"CNN" و"ذا تايمز" و"واشنطن بوست" أن أفادت في وقت سابق من الأسبوع أن قصف نهاية الأسبوع فشل في تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مستشهدة بمسؤولين مطلعين على تقرير الاستخبارات العسكرية من وكالة استخبارات الدفاع (دي أي إيه) التابعة للبنتاغون.

وسرعان ما انتقد ترمب التقارير الإعلامية، ووصفها بأنها "أخبار مزيفة" وأصر على أن برنامج إيران النووي قد جرت إعاقته "لعقود أساساً".

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" أن ترمب هددها برفع دعوى قضائية وطالب باعتذار.

واستشهدت الصحيفة بمحاميها، ديفيد ماكرو، الذي رد في رسالة بأن "لا حاجة لسحب التقرير".

وأضاف ماكرو: "لن يكون هناك أي اعتذار. لقد قلنا الحقيقة قدر استطاعتنا، وسنواصل القيام بذلك".

وانتقد ترمب بانتظام وسائل الإعلام الكبرى، واصفا إياها بـ"وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة"، واتخذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة.

وكان الرئيس الأمريكي صريحاً بشكل خاص -مستخدماً أحياناً لغة قوية- رداً على التقارير التي تشكك في روايته حول مدى الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية، والذي لا يزال غير واضح.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو/حزيران الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفت طهران بالقول إنها "تضررت بشدة"، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي لم يحقق أهدافه، من دون إيضاحات، بينما تدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات.


مصدر:TRT Arabi
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