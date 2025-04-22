وأوضحت في منشور على تليغرام أنها "سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع (Matrice 350 RTK) خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خان يونس".

ولم تذكر “السرايا” مزيداً من المعلومات، فيما لم يعلِّق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادث.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة، إذ أعلنت "سرايا القدس" في 16 أبريل/نيسان الجاري، السيطرة على طائرتين مسيَّرتين شرقي محور نتساريم وسط القطاع، كما أعلنت في التاسع من الشهر نفسه، السيطرة على طائرتين مماثلتين شرقي مدينة غزة.

كان جيش الاحتلال قد أقرَّ في 15 مارس/آذار الماضي بسقوط طائرة مسيَّرة في منطقة مفتوحة جنوبي البلاد، في أثناء محاولتها الهبوط.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.