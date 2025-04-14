وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن "15 غارة أمريكية استهدفت مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب". ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج أو خسائر هذا القصف، كما لم يصدر تعليق فوري من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الغارات.

وفجر الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات أمريكية استهدفت منطقتي الجحف والقدير بمحافظة الجوف شمالي اليمن، بالإضافة إلى غارتين على مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

في سياق متصل، أعلنت الجماعة إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" في أثناء تنفيذها "أعمالاً عدائية" بأجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ورُصد منذ 15 مارس/آذار الماضي مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 123 مدنياً وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح الاثنين لا تشمل الضحايا من قوات الجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.