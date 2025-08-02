وقالت الوزارة في بيان: "الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في وزارة العدل تصدر قراراً بتنظيم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كلياً أو جزئياً، بهدف حل مشكلات المتضررين نتيجة تلف ملفات الدعوى أو فقدانها بسبب ظروف الحرب التي عاشتها البلاد".

وأوضحت أنّ القرار "يفوّض المحاكم والدوائر القضائية بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة بناءً على طلب من صاحب العلاقة"، مضيفةً أن "كل طرف من أطراف الدعوى يبرز ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صور عنها، وتبتّ الجهة القضائية في الملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة، ودفوع (مرافعات) الطرفين".

وفي حال فقدان ملف الدعوى والحكم أيضاً ولم يُعثر لها على أصل، يلجأ صاحب الحق إلى إقامة دعوى جديدة، وفق الوزارة.