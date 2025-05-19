وأفادت الوكالة بأن "قوات الجيش الوطني والقوات المحلية الشعبية تمكنت من قتل 70 عنصراً إرهابياً من مليشيات الشباب"، في عملية عسكرية مشتركة جرت في مناطق على طول الحدود بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.

وأوضحت الوكالة أن العملية، التي استمرت نحو 48 ساعة، أسفرت أيضاً عن مصادرة أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، فجّر انتحاري نفسه داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالي في مقديشو، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص. وأدانت مصر وقطر والإمارات هذا التفجير، الذي استهدف متقدمين للالتحاق بالجيش في أثناء تقديمهم طلبات التسجيل.

ومنذ عام 2007، تشن حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، هجمات دموية تستهدف القوات الحكومية والمدنيين في الصومال.