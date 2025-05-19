العالم
1 دقيقة قراءة
الجيش الصومالي يقتل 70 من عناصر "الشباب" في عملية عسكرية جنوب شرقي البلاد
قتل الجيش الصومالي 70 عنصراً من حركة "الشباب" في عملية عسكرية نفذها جنوب شرقي البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
الجيش الصومالي يقتل 70 من عناصر "الشباب" في عملية عسكرية جنوب شرقي البلاد
ضباط صوماليون يسيرون في موقع انفجار استهدف طابورًا من المجندين الشباب المسجلين في قاعدة دامانيو العسكرية في منطقة هودان بمقديشو، الصومال، 18 مايو/أيار 2025. / Reuters
19 مايو 2025

وأفادت الوكالة بأن "قوات الجيش الوطني والقوات المحلية الشعبية تمكنت من قتل 70 عنصراً إرهابياً من مليشيات الشباب"، في عملية عسكرية مشتركة جرت في مناطق على طول الحدود بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.

وأوضحت الوكالة أن العملية، التي استمرت نحو 48 ساعة، أسفرت أيضاً عن مصادرة أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، فجّر انتحاري نفسه داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالي في مقديشو، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص. وأدانت مصر وقطر والإمارات هذا التفجير، الذي استهدف متقدمين للالتحاق بالجيش في أثناء تقديمهم طلبات التسجيل.

ومنذ عام 2007، تشن حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، هجمات دموية تستهدف القوات الحكومية والمدنيين في الصومال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us