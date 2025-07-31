وأشارت وزارة التجارة التركية، في بيان، إلى إبرام أنقرة وإدخالها حيز التنفيذ اتفاقيات تجارة حرة مع 23 دولة واتفاقيات تجارة تفضيلية مع 6 دول، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقيات المذكورة ساهمت في زيادة حجم التجارة الخارجية على مدار الـ22 عاماً الماضية، ورفع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار إلى 267 مليار دولار حتى يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم التجارة الخارجية السنوية بين تركيا وقطر بلغ 1.1 مليار دولار عام 2024، مع فائض قدره 238 مليون دولار لصالح تركيا.

وتابعت بأن المستهدف مع دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، رفع حجم التجارة الثنائية الحالية مع قطر، والبالغ 1.1 مليار دولار، إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط.

إلغاء الرسوم الجمركية

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية ستعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتمكّن الشركات التركية من دخول السوق القطرية بشروط تفضيلية، وأشارت إلى أنها تهدف أيضاً إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة وتشجيع المشاريع التي تركز على الإنتاج والتشغيل.

وأكدت الوزارة على مكانة قطر كشريك رئيسي للقطاع الخاص التركي من حيث الوصول إلى موارد الطاقة والمواد الخام الاستراتيجية.