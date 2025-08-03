جاء ذلك في منشور على منصة إكس قدّم خلاله تعازيه لأسر العاملين الذين قُتلوا في الهجوم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مجدداً دعوته إلى وقف استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، مطالباً بـ"وقف إطلاق النار في غزة على الفور".

وفجر الأحد، قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومبنى تابعاً لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ما أدّى إلى اندلاع النيران في الطابق الأول من المبنى، وفق بيان للجمعية.

في السياق نفسه قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ بدء الحرب قبل 666 يوماً "49 شخصاً على الأقل من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، و136 من أفراد الدفاع المدني"، معرباً عن "صدمة شديدة وغضب" إزاء القتل المستمر لعمال الطوارئ.