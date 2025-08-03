جاء ذلك في منشور على منصة إكس قدّم خلاله تعازيه لأسر العاملين الذين قُتلوا في الهجوم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مجدداً دعوته إلى وقف استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، مطالباً بـ"وقف إطلاق النار في غزة على الفور".
وفجر الأحد، قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومبنى تابعاً لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ما أدّى إلى اندلاع النيران في الطابق الأول من المبنى، وفق بيان للجمعية.
في السياق نفسه قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ بدء الحرب قبل 666 يوماً "49 شخصاً على الأقل من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، و136 من أفراد الدفاع المدني"، معرباً عن "صدمة شديدة وغضب" إزاء القتل المستمر لعمال الطوارئ.
وأكّد المكتب الأممي أن استهداف منشأة الهلال الأحمر في 3 أغسطس/آب الجاري أدّى إلى مقتل موظف وإصابة 3 آخرين، مشدّداً على "ضرورة إجراء تحقيق مستقلّ في جميع حالات قتل المدنيين"، معتبراً أن "القتل المتعمد للعاملين في المجال الإنساني قد يرقى إلى جرائم حرب".
ومنذ بدئها الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحقّ فلسطينيي غزة، حيث شدّدت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما سبّب تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلّفَت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.