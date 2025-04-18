الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
وسط موت ودمار وإبادة.. مسيحيو غزة يُحيون "الجمعة العظيمة" في كنيسة القديس برفيريوس
أحيا مسيحيو قطاع غزة "الجمعة العظيمة" التي تسبق سبت النور وعيد الفصح، وسط أجواء يسودها الموت والدمار جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 19 شهراً.
وسط موت ودمار وإبادة.. مسيحيو غزة يُحيون "الجمعة العظيمة" في كنيسة القديس برفيريوس
مسيحيو غزة يحيون "الجمعة العظيمة" وسط الموت والدمار / AA
18 أبريل 2025

إحياء المناسبة كان في كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية بمدينة غزة، التي لم تسلم من القصف الإسرائيلي خلال الإبادة المتواصلة.

كما تتزامن هذه المناسبة مع تصاعد وتيرة القصف والمجازر الإسرائيلية المروعة، إذ اقتصرت على طقوس دينية وفعاليات صامتة من أداء للصلوات وإضاءة الشموع.

ومنذ فجر الجمعة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مجازر دموية في قصف استهدف منازل وخيام نزوح في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن مقتل 55 فلسطينياً، وفق مصادر طبية.

وتُحْيي الطوائف المسيحية اليوم "الجمعة العظيمة"، فيما تحتفل غداً بـ"سبت النور"، وتختتم باحتفالات "أحد الفصح".

وقال الفلسطيني رامز الصوري، إن مسيحيي غزة يُحيون "الجمعة العظيمة" داخل القطاع دون الذهاب إلى مدينة القدس في الضفة الغربية المحتلة، التي وصفها بمدينة "السلام".

وتجري الاحتفالات بعيد الفصح في الضفة ومدينة القدس، خصوصاً في كنيسة القيامة في البلدة القديمة، إحدى أهم الكنائس في العالم، وسط انتشار قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في البلدة ومحيط الكنيسة.

وأضاف الصوري: "مرغمون أن نبقى في غزة ولا نذهب إلى مدينة السلام (القدس) بسبب الحرب الشرسة على القطاع التي أكلت الأخضر واليابس"، وأوضح أن هذه الحرب "دمرت كل شيء وهدمت منازل الآمنين على رؤوسهم".

وأشار إلى أن هذه المناسبات تحل على المسيحيين وسط أجواء من الحزن خصوصاً أنه فقد 3 من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف كنيسة القديس برفيريوس في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأكمل: "في السابق كانت الأعياد يسودها الفرح والسعادة، لكن هذه الأيام صعبة جداً".

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي كنيسة برفيريوس، ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً من النازحين الذين لجؤوا إليها هرباً من حمم الحرب.

وأوضح الصوري أن ما يسود في هذه الأيام هي "رائحة الموت والقتل والدمار والمباني المحترقة والمهدمة"، وأردف: "دائماً ونحن نسير في الشوارع نرى الدمار والموت"، لافتاً إلى أنه نجا من الموت بقصف إسرائيلي كان قريباً من مكان وجوده.

وأكد أن ما يحدث في غزة هو "أكثر من إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وأعرب عن أمنياته أن يكون هذا اليوم "بدايةً لاتفاقيات المحبة والسلام بين كل الأطراف"، وأن تنتهي هذه الإبادة الجماعية.

وفي هذا العام تتوحد مواقيت أعياد الكنائس التي تسير على الحساب الغربي، مع تلك التي تسير على الحساب الشرقي في الأعياد.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us