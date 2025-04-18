الحرب على غزة
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"القسام" تعلن استهداف جنود إسرائيليين وآليات عسكرية للاحتلال جنوب خان يونس
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية واستدراج قوة للاحتلال إلى كمين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنودها.
"القسام" تعلن استهداف جنود إسرائيليين وآليات عسكرية للاحتلال جنوب خان يونس
جنود قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة / Reuters
18 أبريل 2025

جاء ذلك ضمن سلسلة بيانات نشرتها القسام، اليوم الجمعة، عبر حسابها على تليغرام، لمعارك خاضتها في منطقة "قيزان النجار" جنوبي مدينة خان يونس.

وقالت القسام: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير 3 عبوات شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع "D9" عصر أول أمس الأربعاء في منطقة قيزان النجار".

وأضافت في بيان آخر أنه جرى أيضاً في المنطقة ذاتها "استدراج قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة وفور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل جرى تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة"، مشيرة إلى أن العملية أوقعت "عدداً من أفراد القوة بين قتيل وجريح".

كما استهدف مقاتلو القسام 3 جرافات عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" وعبوة برميلية، أمس الخميس، في منطقة "قيزان النجار"، وفق بيان للكتائب.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وأغلقت معابره، ومنعت دخول المساعدات إليه، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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