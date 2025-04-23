سياسة
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انخفاض أسعار الذهب بعد تراجع ترمب عن تهديده بإقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
سجلت أسعار الذهب انخفاضاً في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع بداية انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
انخفاض أسعار الذهب بعد تراجع ترمب عن تهديده بإقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
الذهب يواصل الهبوط بعد تصريحات ترمب الإيجابية / Reuters
23 أبريل 2025

وبحلول الساعة 05:52 (ت.غ)، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 3318.71 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7% إلى 3328.10 دولار.

وعادت الأسهم الأمريكية والدولار إلى الارتفاع بعد تراجع ترمب أمس الثلاثاء، عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد أيام من تكثيف الانتقادات له لعدم خفضه أسعار الفائدة.

كما عبر ترمب أيضاً عن تفاؤله بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين قد يؤدي إلى خفض "كبير" للرسوم الجمركية على السلع الصينية، ملمحاً إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون "قريباً على الإطلاق" من معدلات الرسوم الجمركية الحالية.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سينحسر، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون "مضنية".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيسوتا نيل كاشكاري، إنه من السابق لأوانه معرفة مدى الحاجة إلى تعديل تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بسبب الرسوم الجمركية وتأثيرها المتوقع على التضخم والاقتصاد.

وسجل الذهب أمس الثلاثاء، مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، هو الثامن والعشرين لهذا العام، إذ صعد إلى 3500 دولار للمرة الأولى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 32.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 957.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.5% إلى 931.51 دولار.

مصدر:TRT Arabi
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