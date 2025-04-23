وبحلول الساعة 05:52 (ت.غ)، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 3318.71 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7% إلى 3328.10 دولار.

وعادت الأسهم الأمريكية والدولار إلى الارتفاع بعد تراجع ترمب أمس الثلاثاء، عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد أيام من تكثيف الانتقادات له لعدم خفضه أسعار الفائدة.

كما عبر ترمب أيضاً عن تفاؤله بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين قد يؤدي إلى خفض "كبير" للرسوم الجمركية على السلع الصينية، ملمحاً إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون "قريباً على الإطلاق" من معدلات الرسوم الجمركية الحالية.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سينحسر، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون "مضنية".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيسوتا نيل كاشكاري، إنه من السابق لأوانه معرفة مدى الحاجة إلى تعديل تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بسبب الرسوم الجمركية وتأثيرها المتوقع على التضخم والاقتصاد.

وسجل الذهب أمس الثلاثاء، مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، هو الثامن والعشرين لهذا العام، إذ صعد إلى 3500 دولار للمرة الأولى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 32.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 957.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.5% إلى 931.51 دولار.