الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
بيانات أقمار صناعية تكشف عن ضربات إيرانية دقيقة ضد 5 منشآت عسكرية إسرائيلية لم تُعلن عنها تل أبيب
كشفت صحيفة التليغراف البريطانية، اليوم السبت، أن بيانات لرادارات الأقمار الصناعية أظهرت تعرّض 5 منشآت عسكرية إسرائيلية على الأقل لضربات صاروخية مباشرة نفذتها إيران، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي منتصف يونيو/حزيران الماضي.
بيانات أقمار صناعية تكشف عن ضربات إيرانية دقيقة ضد 5 منشآت عسكرية إسرائيلية لم تُعلن عنها تل أبيب
لم تعلن السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي عن وقوع تلك الضربات أو الأضرار الناتجة عنها / Reuters
6 يوليو 2025

ووفق الصحيفة، فإنّ البيانات التي راجعها باحثون من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية أظهرت أن الضربات الإيرانية استهدفت مواقع عسكرية، تشمل قاعدة جوية ومركز استخبارات ومنشأة لوجستية في شمال وجنوب ووسط الأراضي المحتلة، عبر ستة صواريخ على الأقل.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي عن وقوع تلك الضربات أو الأضرار الناتجة عنها، رغم تأكيد البيانات الملتقطة عبر الأقمار الصناعية حدوثها.

وأشارت "التليغراف" إلى أن نسبة نجاح الصواريخ الإيرانية في إصابة أهدافها ازدادت بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة من الهجمات المتبادلة، إذ تمكن نحو 16 بالمئة من الصواريخ من اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي اعتباراً من اليوم السابع للهجمات، وحققت إصابات مباشرة.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، بينما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو/حزيران هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفى رئيسها مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده "لم يحقق أهدافه"، من دون إيضاحات.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us