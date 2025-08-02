سياسة
ترمب يصعّد ضد ميدفيديف: مستعدّون لأي تهديد نووي بعد رفض موسكو وقف إطلاق النار
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصعيده الكلامي مع الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي دميتري ميدفيديف، مشدداً على ضرورة "اليقظة والاستعداد" عند الحديث عن الأسلحة النووية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / AP
2 أغسطس 2025

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين فجر السبت، في أثناء مغادرته البيت الأبيض متجهاً إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، قال ترمب: "كان (ميدفيديف) يتحدث عن الأسلحة النووية، وعندما نتحدث عن الأسلحة النووية يجب أن نكون مستعدّين.. نحن على أهبة الاستعداد".

وأضاف: "وُجّه تهديد، ونعتبره غير مناسب، ولذلك اتخذنا إجراءً استباقياً بإعادة نشر غواصتين نوويتين، حفاظاً على سلامة شعبنا".

وكان ترمب أعلن، الجمعة، عن إصداره أمراً بإعادة نشر غواصتين في "مناطق مناسبة"، رداً على تصريحات ميدفيديف، التي جاءت عقب منح ترامب مهلة لروسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، شن ميدفيديف هجوماً لاذعاً على ترمب، محذراً من أن سياسات واشنطن قد تشعل صراعاً واسع النطاق بين روسيا والولايات المتحدة.

وكتب ميدفيديف عبر منصة إكس: "على ترمب ألا ينسى أمرين: أولاً روسيا ليست إسرائيل أو إيران، وثانياً كل إنذار جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب، ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والولايات المتحدة".

والاثنين، قال ترمب إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خذله في ما يخص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، مبيناً أنه سيقلّص مهلة الـ50 يوماً التي منحها لموسكو في 14 يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أنه يعتزم تحديد مهلة نهائية جديدة لروسيا تتراوح بين 10 إلى 12 يوماً اعتباراً من 28 يوليو/تموز، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

مصدر:TRT Arabi
