وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين فجر السبت، في أثناء مغادرته البيت الأبيض متجهاً إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، قال ترمب: "كان (ميدفيديف) يتحدث عن الأسلحة النووية، وعندما نتحدث عن الأسلحة النووية يجب أن نكون مستعدّين.. نحن على أهبة الاستعداد".

وأضاف: "وُجّه تهديد، ونعتبره غير مناسب، ولذلك اتخذنا إجراءً استباقياً بإعادة نشر غواصتين نوويتين، حفاظاً على سلامة شعبنا".

وكان ترمب أعلن، الجمعة، عن إصداره أمراً بإعادة نشر غواصتين في "مناطق مناسبة"، رداً على تصريحات ميدفيديف، التي جاءت عقب منح ترامب مهلة لروسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، شن ميدفيديف هجوماً لاذعاً على ترمب، محذراً من أن سياسات واشنطن قد تشعل صراعاً واسع النطاق بين روسيا والولايات المتحدة.