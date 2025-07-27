وقال ترمب في تصريحات للصحفيين خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار زيارته اسكتلندا: "كما تعلمون، أجروا (إسرائيل وحماس) محادثة روتينية قبل يوم، ثم فجأة تشددوا. إنهم (حماس) لا يريدون إعادتهم (الأسرى)"، على حد زعمه.

وأردف: "لذلك سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرار. أنا أعرف ماذا سأفعل، لكني لا أعتقد أنه من المناسب قول ذلك، أما إسرائيل فسوف يتعين عليها اتخاذ قرار".

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الرد مباشَرةً على سؤال حول ما إذا كان على إسرائيل بذل مزيد للسماح بدخول الغذاء إلى غزة، ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدّمت مساعدة بقيمة 60 مليون دولار لتأمين الغذاء لغزة قبل أسبوعين، “لكن لا أحد تحدث عن ذلك أو شكرها”.

وفي ما يعلق بالأسرى الإسرائيليين في غزة، أشار ترمب إلى أن عائلاتهم تنتظر استعادة جثث القتلى، وأنه التقى بعض هذه العائلات واستمع إليها.

تأتي تصريحات ترمب وسط غموض بشأن مصير المفاوضات، عقب إعلان إسرائيل والولايات المتحدة سحب وفديهما للتشاور من العاصمة القطرية الدوحة، علاوة على اتهامهما حماس بـ"عدم الرغبة" في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها "استكمال المفاوضات".

وفي وقت سابق الأحد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية يسلك مساراً خطيراً في قطاع غزة وسط الارتفاع الحادّ في عدد وفيات يوليو/تموز الجاري، فيما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحاً ضد المدنيين.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية إلى 133، بينهم 87 طفلاً، فيما تواصل إسرائيل إغلاق المعابر أمام المساعدات منذ 2 مارس/آذار، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدّد أكثر من 100 ألف طفل.