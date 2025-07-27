الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
ترمب: أنا أعرف ماذا سأفعل وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، أن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية التي ستتخذها في غزة، بعد تعثُّر المفاوضات مع حركة حماس في الدوحة.
ترمب: أنا أعرف ماذا سأفعل وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة
الرئيس الأمريكي يمتنع عن الرد بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان على إسرائيل بذل المزيد للسماح بدخول الغذاء إلى غزة / Reuters
27 يوليو 2025

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار زيارته اسكتلندا: "كما تعلمون، أجروا (إسرائيل وحماس) محادثة روتينية قبل يوم، ثم فجأة تشددوا. إنهم (حماس) لا يريدون إعادتهم (الأسرى)"، على حد زعمه.

وأردف: "لذلك سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرار. أنا أعرف ماذا سأفعل، لكني لا أعتقد أنه من المناسب قول ذلك، أما إسرائيل فسوف يتعين عليها اتخاذ قرار".

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الرد مباشَرةً على سؤال حول ما إذا كان على إسرائيل بذل مزيد للسماح بدخول الغذاء إلى غزة، ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدّمت مساعدة بقيمة 60 مليون دولار لتأمين الغذاء لغزة قبل أسبوعين، “لكن لا أحد تحدث عن ذلك أو شكرها”.

وفي ما يعلق بالأسرى الإسرائيليين في غزة، أشار ترمب إلى أن عائلاتهم تنتظر استعادة جثث القتلى، وأنه التقى بعض هذه العائلات واستمع إليها.

تأتي تصريحات ترمب وسط غموض بشأن مصير المفاوضات، عقب إعلان إسرائيل والولايات المتحدة سحب وفديهما للتشاور من العاصمة القطرية الدوحة، علاوة على اتهامهما حماس بـ"عدم الرغبة" في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها "استكمال المفاوضات".

وفي وقت سابق الأحد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية يسلك مساراً خطيراً في قطاع غزة وسط الارتفاع الحادّ في عدد وفيات يوليو/تموز الجاري، فيما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحاً ضد المدنيين.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية إلى 133، بينهم 87 طفلاً، فيما تواصل إسرائيل إغلاق المعابر أمام المساعدات منذ 2 مارس/آذار، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدّد أكثر من 100 ألف طفل.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us