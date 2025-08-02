وتحدث الأسير الإسرائيلي من داخل أحد أنفاق المقاومة الفلسطينية قائلاً: "أريد أن أقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: أشعر بأنه جرى التخلي عني وعن باقي الأسرى هنا على الإطلاق".

وتابع: "ما أفعله الآن هو حفر قبري بيدي، وجسدي يضعف أكثر مع كل يوم يمر، ومن ناحيتي أنا في طريقي إلى الموت"، منوهاً إلى أن "هذا هو القبر الذي ربما سيوارى فيه"، في إشارة إلى النفق الذي ظهر فيه خلال المقطع.

ووجه رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي قال فيها: "أنتم فقط من يستطيع وقف ذلك، حتى أعود وأنام على سريري مع عائلتي في البيت".

وفي المقطع ذاته، ظهر الأسير الإسرائيلي وهو يعرض ورقة علَّقها على جدار النفق، سجل عليها تواريخ وجباته اليومية، التي اقتصرت على العدس أو الفاصولياء، وتخللتها أيام متكررة من دون طعام.

وقال: "بتاريخ 27 يوليو/تموز الماضي الساعة 12 ظهراً: لا أعلم ماذا سآكل، لم أتناول الطعام منذ أيام، أنا هنا في وضع صعب جداً، منذ شهور لا يوجد طعام لي، وبالكاد أجد ماء للشرب، أتناول فقط القليل من الطعام".

واستكمل حديثه: "انظروا إليَّ، كم أصبحت نحيفاً، هذه ليست خيانة بل الحقيقة، لا يوجد طعام، هم يطعمونني بما يستطيعون، لكني أزداد نحولاً يوماً بعد يوم، وضعي سيئ جداً وضعيف جداً، لا يوجد أي شيء؛ لا لحم، ولا دجاج، ولا أسماك".

وأوضح أن الخبز شبه مفقود، قائلاً: "حالياً لا أتناول سوى القليل من العدس والفاصولياء، منذ بداية شهر يوليو/تموز: في اليوم الأول تناولت عدساً، وفي اليوم التالي كذلك، أما يوم الجمعة 4 يوليو/تموز، فلم أتناول شيئاً".