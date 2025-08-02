وتحدث الأسير الإسرائيلي من داخل أحد أنفاق المقاومة الفلسطينية قائلاً: "أريد أن أقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: أشعر بأنه جرى التخلي عني وعن باقي الأسرى هنا على الإطلاق".
وتابع: "ما أفعله الآن هو حفر قبري بيدي، وجسدي يضعف أكثر مع كل يوم يمر، ومن ناحيتي أنا في طريقي إلى الموت"، منوهاً إلى أن "هذا هو القبر الذي ربما سيوارى فيه"، في إشارة إلى النفق الذي ظهر فيه خلال المقطع.
ووجه رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي قال فيها: "أنتم فقط من يستطيع وقف ذلك، حتى أعود وأنام على سريري مع عائلتي في البيت".
وفي المقطع ذاته، ظهر الأسير الإسرائيلي وهو يعرض ورقة علَّقها على جدار النفق، سجل عليها تواريخ وجباته اليومية، التي اقتصرت على العدس أو الفاصولياء، وتخللتها أيام متكررة من دون طعام.
وقال: "بتاريخ 27 يوليو/تموز الماضي الساعة 12 ظهراً: لا أعلم ماذا سآكل، لم أتناول الطعام منذ أيام، أنا هنا في وضع صعب جداً، منذ شهور لا يوجد طعام لي، وبالكاد أجد ماء للشرب، أتناول فقط القليل من الطعام".
واستكمل حديثه: "انظروا إليَّ، كم أصبحت نحيفاً، هذه ليست خيانة بل الحقيقة، لا يوجد طعام، هم يطعمونني بما يستطيعون، لكني أزداد نحولاً يوماً بعد يوم، وضعي سيئ جداً وضعيف جداً، لا يوجد أي شيء؛ لا لحم، ولا دجاج، ولا أسماك".
وأوضح أن الخبز شبه مفقود، قائلاً: "حالياً لا أتناول سوى القليل من العدس والفاصولياء، منذ بداية شهر يوليو/تموز: في اليوم الأول تناولت عدساً، وفي اليوم التالي كذلك، أما يوم الجمعة 4 يوليو/تموز، فلم أتناول شيئاً".
وتابع: "أسجل كل شيء، اليوم التالي عدس، ثم فاصولياء، ويوم الثلاثاء 8 يوليو/تموز لم أتناول أي شيء، بعده تكرر العدس والعدس، وفي السبت 12 يوليو/تموز لم أتناول شيئاً".
وأردف: "توالت الأيام؛ عدس ثم عدس، ثم فاصولياء، ويومي 14 و16 يوليو/تموز لم أتناول شيئاً، بعدها عدس ثم عدس، ويوم الأحد 20 يوليو/تموز لم أتناول شيئاً، ثم عدس، ثم عدس، ثم ثلاثة أيام لم أتناول خلالها شيئاً"، مشيراً إلى علبة طعام صغيرة الحجم، قائلاً: "هذه العلبة تكفيني ليومين فقط، حتى لا أموت".
وفي 6 يوليو/تموز الماضي، بدأت حركة حماس وإسرائيل جولة مفاوضات غير مباشرة في الدوحة، لبحث التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي، لكن تل أبيب وحليفتها واشنطن أعلنتا قبل أيام سحب فريقَي بلديهما للتشاور.
ومراراً، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعةً واحدةً"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكنَّ نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي، جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، وشددت حصارها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.