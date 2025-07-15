سياسة
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وفاة شخصين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إثر سيول جارفة.. وإعلان حالة الطوارئ
أدت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى وفاة شخصين على الأقل، وفق ما أعلنته السلطات بالولاية.
وفاة شخصين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إثر سيول جارفة.. وإعلان حالة الطوارئ
جرى إلغاء 159 رحلة جوية في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي / AA
15 يوليو 2025

وإثر ذلك، أعلن حاكم الولاية فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ودعا المواطنين إلى الحيطة، والبقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري.

وحسب ما أوردته قناة "إن بي سي نيوز"، فقد لفت مورفي إلى أنّ شخصين فقدا حياتهما جراء جرف مياه السيول سيارتهما في منطقة فلاينفيلد بالولاية.

في غضون ذلك، نشرت وكالة الطوارئ بمدينة نيويورك على منصة إكس تحذيراً للمواطنين الذين يعيشون في قبو خشية حدوث سيول مفاجئة، ودعتهم إلى حمل هواتفهم ومصابيح يدوية وحقيبة طوارئ والاستعداد للانتقال إلى أماكن مرتفعة.

وجرى إلغاء 159 رحلة جوية في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، بسبب الأمطار الغزيرة، وفق موقع "FlightAware".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل تسبب الأمطار الغزيرة بسيول اجتاحت محطات مترو الأنفاق في مانهاتن، وصعد الركاب إلى مقاعدهم لتجنب البلل مع تسرب المياه إلى عربات القطار.

يشار إلى أن فيضانات كبيرة اجتاحت ولاية تكساس، نتيجة فيضان نهر "غوادالوبي" بمنطقة "كير"، نتيجة الأمطار الغزيرة التي بدأت في 4 يوليو/تموز الجاري، ما أدى إلى وفاة 129 شخصاً وفقدان نحو 150 آخرين.

 

مصدر:TRT Arabi
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