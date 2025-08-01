سياسة
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلاً بينهم أطفال وسط إدانات دولية وحداد رسمي
ارتفعت حصيلة الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف صباح الخميس إلى 26 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال، و156 جريحاً، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية يوم الجمعة.
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق أن القصف أودى بحياة 16 شخصاً، بينهم طفلان، قبل أن تؤكد الوزارة في منشور عبر "تليغرام" أنّ فرق الإنقاذ انتشلت عشر جثث إضافية من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة سفياتوشينسكي، بينها جثة طفل يبلغ من العمر عامين. كما أفادت عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 159، بينهم 16 طفلاً.

وتعرضت أوكرانيا مجدداً ليل الخميس–الجمعة لضربات روسية، أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 63 عاماً جراء قذيفة أصابت مبنى سكنياً في بلدة فيسيليانكا بمنطقة زابوريجيا شرقي البلاد، بحسب ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية المحلية إيفان فيدوروف.

وأعلنت كييف يوم الجمعة يوم حداد رسمي، حيث اعتُبرت الضربات الأعنف التي تتعرض لها العاصمة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما وصفه بـ"مشهد جديد من القتل" تقف خلفه موسكو، مجدداً دعوته إلى "تغيير النظام" في روسيا.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات بأنّها "مثيرة للاشمئزاز، مؤكدا عزمه على فرض عقوبات جديدة على روسيا، وأمهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشرة أيام اعتبارا من الثلاثاء لوقف الحرب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.



مصدر:TRT Arabi
