وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق أن القصف أودى بحياة 16 شخصاً، بينهم طفلان، قبل أن تؤكد الوزارة في منشور عبر "تليغرام" أنّ فرق الإنقاذ انتشلت عشر جثث إضافية من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة سفياتوشينسكي، بينها جثة طفل يبلغ من العمر عامين. كما أفادت عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 159، بينهم 16 طفلاً.

وتعرضت أوكرانيا مجدداً ليل الخميس–الجمعة لضربات روسية، أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 63 عاماً جراء قذيفة أصابت مبنى سكنياً في بلدة فيسيليانكا بمنطقة زابوريجيا شرقي البلاد، بحسب ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية المحلية إيفان فيدوروف.

وأعلنت كييف يوم الجمعة يوم حداد رسمي، حيث اعتُبرت الضربات الأعنف التي تتعرض لها العاصمة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما وصفه بـ"مشهد جديد من القتل" تقف خلفه موسكو، مجدداً دعوته إلى "تغيير النظام" في روسيا.