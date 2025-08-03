وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان مقتضب، بأن طواقمه "تعاملت مع إصابة طفلتين (12 عاماً)، و(16 عاماً) بالرصاص (الإسرائيلي) الحي بالقدم، في منطقة الجابريات بمدينة جنين، وجرى نقلها للمستشفى".

بدورها، قالت مصادر محلية، إن قوات إسرائيلية داهمت بشكل مفاجئ عمارة سكنية في تلك المنطقة التي تطل على مخيم جنين للاجئين، ثم سُمعت أصوات إطلاق الرصاص داخلها.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، منذ 21 كانون الثاني/يناير الماضي مخلّفا 44 شهيداً فلسطينياً وعشرات المصابين والمعتقلين.

اعتداءات مستوطنين

وفي السياق ذاته، أضرم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الأحد، النار في مركبة فلسطينية، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين، شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الفلسطيني إسحاق إدريس، مالك المركبة، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت محيط منزله القريب من مستوطنة "كريات أربع" الإسرائيلية، وأشعلت النار في سيارته المتوقفة أمام المنزل قبل أن تلوذ بالفرار.

وأضاف أن النيران أتت على الجزء الأمامي من المركبة، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لبقية السيارة، وأوضح أن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين على جدران منزله، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تتكرر في المنطقة بهدف دفع السكان إلى الرحيل لصالح التوسع الاستيطاني.

اعتقالات بالآلاف