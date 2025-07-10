جاء ذلك على لسان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الذي أوضح دوجاريك أن فريقاً من الأمم المتحدة تمكَّن من دخول غزة من إسرائيل، أمس الأربعاء، محملاً بـ75 ألف لتر من الوقود.

وأضاف: "هذه المرة هي الأولى منذ 130 يوماً التي يعاد فيها تزويد قطاع غزة بالوقود"، وأشار إلى أن كمية الوقود التي وصلت إلى غزة لم تغطِّ حتى احتياجات يوم واحد. وحذَّر من أن الوقود في غزة ينفد، وأن جميع الخدمات قد تتوقف نتيجة لذلك.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، من خروج مستشفيات مدينة غزة عن الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك جراء أزمة الوقود المتجددة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المشدد منذ مارس/آذار الماضي.

ويعاني النظام الصحي في غزة من انهيار كامل جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمَّد للمستشفيات والمراكز الصحية المتبقية والعاملة في القطاع، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

كما يعاني من خطر توقف ما تبقى من مستشفياته ومراكزه الطبية جراء أزمة الوقود المتفاقمة والناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ مارس/آذار الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.