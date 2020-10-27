سياسة
3 دقيقة قراءة
تنديد إسلامي وعربي بتعامل الرئيس الفرنسي مع الرسومات المسيئة للنبي محمد
بينما استدعت طهران القائم بالأعمال الفرنسي لديها وأدانت دفاع المسؤولين الفرنسيين عن نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، شددت السعودية على رفضها أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب. في السياق نفسه لاقت تغريدة لشقيق ملك الأردن تفاعلاً شعبياً واسعاً.
تنديد إسلامي وعربي بتعامل الرئيس الفرنسي مع الرسومات المسيئة للنبي محمد
وقفات شعبية في عدد من الدول الإسلامية أمام السفارات والممثليات الفرنسية احتجاجاً على إساءة ماكرون / Reuters
27 أكتوبر 2020

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الفرنسي في طهران فلوران أيدالو، على خلفية دفاع الرئيس الفرنسي ومسؤولين في بلاده عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

وحسب بيان أصدرته الخارجية الإيرانية الثلاثاء، وُجِّهت إدانة شديدة لدفاع المسؤولين الفرنسيين عن نشر الرسوم الكاريكاتورية.

وأكّد البيان رفض ما أقدم عليه المسؤولون الفرنسيون، من خطوات "أدت إلى جرح مشاعر المسلمين في العالم، وملايين المسلمين في أوروبا".

في سياقٍ متصل استنكرت السعودية الثلاثاء، الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، مشددة على رفضها أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية: إن "المملكة ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو أي من الرسل عليهم السلام".

كما أكد المسؤول أن المملكة "تدين كل عمل إرهابي أيّاً كان مرتكبه، وتدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف: "كما تنبذ السعودية كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم".

تفاعل واسع مع تغريدة أمير أردني

ولاقت تغريدة للأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك الأردني، استنكر فيها "الإساءة" الفرنسية المتواصلة عبر الرسوم الكاريكاتورية، تفاعلاً واسعاً.

وبينما أشاد البعض بموقف الأمير الذي كان يشغل سابقاً منصب ولي العهد في المملكة، اعتبر آخرون أن التغريد وحده لا يكفي، وأن الواجب الرد بإجراءات عملية قوية على "الإساءة" الفرنسية للنبي الكريم، التي دعمها الرئيس مانويل ماكرون.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة) للنبي محمد، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.

والاثنين، قال بيان للخارجية الأردنية إن الوزير أيمن الصفدي التقى السفيرة الفرنسية، وأبلغها "موقف بلاده الرافض لاستمرار نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد".

وأكّد الصفدي إدانة واستياء المملكة "الشديد" من نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، مشدداً على أنه "لا يمكن القبول بالإساءة للرسول محمد وللأنبياء جميعاً عليهم السلام تحت عنوان حرية التعبير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us