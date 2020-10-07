سياسة
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أذربيجان تحبط هجوماً أرمينياً استهدف خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"
أعلنت أذربيجان إحباط هجوم للجيش الأرميني على خط أنابيب نفط يربط بين أراضيها وجورجيا وتركيا، فيما تمكَّن الجيش الأذربيجاني من صد الهجوم.
أذربيجان تحبط هجوماً أرمينياً استهدف خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"
أذربيجان تعلن إحباطها هجوماً للجيش الأرميني على خط أنابيب نفط يربط بين أراضيها وجورجيا وتركيا / AA
7 أكتوبر 2020

أعلنت أذربيجان مساء الثلاثاء، إحباطها هجوماً للجيش الأرميني على خط أنابيب نفط يربط بين أراضيها وجورجيا وتركيا.

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان، إن الجيش الأرميني أطلق قذيفة على خط أنابيب "باكو- تبليسي-جيهان/بي تي جي"، في القسم المار من مدينة يولاخ، إلا أن الجيش الأذربيجاني تمكَّن من صد الهجوم.

وأضافت أن خط "بي تي جي" يعتبر مشروعاً استراتيجياً ضخماً ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى أمن الطاقة الأوروبي، واصفة هجوم الجيش الأرميني بـ"العملية الإرهابية".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ومنذ عام 1992، تحتل أرمينيا نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات) و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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