كشف تجمع حقوقي سعودي مساء الاثنين، عن حكم بالسجن 15 عاماً بحق المعارض عصام الزامل أصدرته محكمة بالرياض.

وقال حساب "معتقلي الرأي" (معنيّ بحقوق الموقوفين بالمملكة) عبر تويتر: "الاقتصادي عصام الزامل، تم الحُكم عليه (من محكمة الجزائية المتخصصة) ظلماً بالسجن 15 سنة، بعد 3 سنوات من الاعتقال التعسفي".

وأضاف: "الزامل كان يستحق منصباً وزارياً في وزارة الاقتصاد، لكن السلطات القمعية قامت بسجنه منذ سنة 2017، والآن أكملت ذلك الانتهاك الحقوقي بإصدار حُكم بالسجن 15 سنة ضده"، وتابع: "نؤكد رفضنا التام لهذا الحُكم ونطالب بالإفراج الفوري عنه".

وأوضح أن الزامل كان "محللاً اقتصادياً ورائد أعمال، وصنفته مجلة فوربس بأنه أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية، ومؤسس شركة رائدة في تكنولوجيا المعلومات".

ولم يصدر إعلان سعودي رسمي بشأن الحكم، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية في المملكة، فيما قال الأكاديمي والناشط السعودي المقيم في الولايات المتحدة سلطان العامر، إن الأنباء المتداولة "غير صحيحة"، خصوصاً أنه أحد الأصدقاء المقربين من الزامل.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، وقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالبات من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.