سياسة
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جنكيز لـTRT عربي: المسؤولون عن قتل خاشقجي سيعاقَبون عاجلاً أو آجلاً
قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الرحل جمال خاشقجي، في مقابلة مع TRT عربي، إن التقرير الذي أعدته كالامار يؤكّد أن قيادياً بارزاً في المملكة العربية السعودية هو الذي أصدر الأمر بقتل جمال، مؤكدة أن المسؤولين عن الجريمة سيُحاسَبون عاجلاً أو آجلاً.
جنكيز لـTRT عربي: المسؤولون عن قتل خاشقجي سيعاقَبون عاجلاً أو آجلاً
جنكيز تقول إنها موقنة بأن المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي سيُحاسبون عاجلاً أم آجلاً / TRT Arabi
2 أكتوبر 2020

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الرحل جمال خاشقجي، إن التقريرالذي أعدته المقررة الأممية أغنيس كالامار "يؤكد أن قيادياً بارزاً في المملكة العربية السعودية هو الذي أصدر الأمر بقتل جمال".

وأضافت جنكيز في مقابلة مع TRT عربي: "أومن بأنه سيأتي اليوم الذي سيُحاسَب فيه أولئك المجرمون أمام محكمة دولية وسيُعاقَبون لتتحقق العدالة عاجلاً أو آجلاً".

وقُتل خاشقجي (59 عاماً)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وتحدّثت وكالات استخبارات غربية كثيرة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (35 عاماً)، يتحمل المسؤولية كاملةً عن اغتيال خاشقجي.

وفي محاكمات وصفتها منظمات دولية بأنها "عدالة مثيرة للسخرية"، حاكمت السعودية 11 شخصاً، ليس بينهم قيادات، وأصدرت أحكاماً بالإعدام على 5 منهم، وعلى 3 آخرين بالسجن لسنوات عديدة، فيما برّأت 3 آخرين.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مُدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و10 و7 سنوات، وإغلاق مسار القضية.

وتواجه العدالة السعودية انتقادات من منظمات دولية وجمعيات معنية بحقوق الإنسان حول العالم، لتجنبها إدانة كبار المسؤولين عن اغتيال خاشقجي والمسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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