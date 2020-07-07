سياسة
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ليبيا: الطيران الذي استهدف "الوطية" لا يملكه حفتر وسنلاحق من دمر بلادنا
وزارة الدفاع الليبية تقول إن الطيران الذي استهدف قاعدة الوطية غرب طرابلس "متطور جداً"، ولا يمكن أن تملكه مليشيا حفتر، إلا إذا زودته به جهة أجنبية، في حين أكد مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية أن حكومة بلاده ستلاحق كل من تسبب في تدمير الوطن وسفك الدماء.
ليبيا: الطيران الذي استهدف "الوطية" لا يملكه حفتر وسنلاحق من دمر بلادنا
الدفاع الليبية: الطيران الذي قصف الوطية لا يملكه حفتر إلا إذا زودته به جهة أجنبية / AA
7 يوليو 2020

قالت وزارة الدفاع الليبية، الاثنين، إن الطيران الذي استهدف قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة طرابلس "متطور جداً"، ولا يمكن أن يملكه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، إلا إذا زودته به جهة أجنبية.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، في برنامج "لقاء خاص"، على قناة ليبيا الأحرار (خاصة).

وأضاف النمروش: أن "قصف قاعدة الوطية سيحرك حالة الجمود العسكري في البلاد، وسيكون دافعاً لخوض معركة تحرير سرت والجفرة (غرب)، في الوقت المناسب".

وفي ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد قصف طيران "مجهول الهوية" قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات الحكومة، بحسب مصدر عسكري للأناضول.

وأوضح النمروش أن الجيش الليبي رصد وجوداً متزايداً لمرتزقة أجانب في البلاد، وهبوط طائرات في قاعدة القرضابية بسرت تحمل ذخائر ومواد ومرتزقة.

واستنكر "إعلان الجانب الروسي دعمه للحل السياسي في ليبيا وإنكاره علاقته بفاغنر (مليشيا روسية)، رغم أنهم (الجيش الليبي) متأكدون من علم الحكومة الروسية بوجودهم (فاغنر)".

وحول العلاقات مع تركيا، قال النمروش إن زيارة وزير الدفاع خلوصي أقار إلى طرابلس، الجمعة، "رسالة واضحة على استمرار الحكومة التركية في دعم الحكومة الشرعية".

وتابع: "الحكومة التركية منسجمة معنا في ضرورة بسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وأن جرائم حفتر في ترهونة، والألغام في جنوب طرابلس، عززت الموقف التركي في دعمه لنا".

ليبيا: سنلاحق كل من تسبب في تدمير البلاد وسفك الدماء

ومن جانب آخر قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، إن حكومة بلاده ستلاحق كل من تسبب في تدمير الوطن وسفك الدماء.

جاء ذلك في كلمة للشماخي أمام المنتدى العربي الصيني، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

وبدأت الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتحت رعاية الجامعة العربية، أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري، برئاسة مشتركة لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره الصيني وانج يي.

وتبحث أعمال هذه الدورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين الدول العربية والصين، إضافة إلى ملفات على رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وقال الشامخي خلال اجتماع المنتدى: "الحكومة الليبية لن تدخر جهداً في ملاحقة كل من تسبب في سفك دماء الليبيين وتدمير مقدرات ليبيا وثرواتها الطبيعية".

وأضاف: "كل من تسبب في تدمير البلاد ستكون ساحات القضاء مكانه لتحقيق القصاص العادل".

وشنت مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس، ابتداء من 4 أبريل/نيسان 2019 ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد هزائم وخسائر واسعة، وتبدأ دعوات لبحث الحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

ومنتدى التعاون العربي–الصيني دُشن عام 2004، ويرتكز على محاور التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون الدولية، ويعقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الجانبين مرة كل سنتين بالتناوب، ومرة على مستوى كبار المسؤولين سنوياً بالتناوب، وفق ما نشرته الجامعة العربية بموقعها الإلكتروني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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