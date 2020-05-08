أعلنت دول الخليج الجمعة، تسجيل 23 وفاة و4 آلاف و653 إصابة بفيروس كورونا.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1701 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1322.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفاً و432، منها 229 وفاة، و9 آلاف و120 حالة تعافٍ.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و553 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 265.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16 ألفاً و793، بينها 174 وفاة، و3 آلاف و837 حالة شفاء.

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و154 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 45.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 3 آلاف و112، منها 16 وفاة، وألف و25 حالة تعافٍ.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1311 إصابة بكورونا، و84 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 20 ألفاً و201، بينهم 12 وفاة، وألفان و370 حالة شفاء.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 293 إصابة بكورونا، و29 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفاع بذلك إلى 4 آلاف 404، بينهم 8 وفيات، وألفان و27 تماثلوا للشفاء.

تمديد حظرالتجوالفيالكويتوالسودان

فيما أعلنت الحكومة الكويتية في بيان، تمديد حظر تجوال شامل في البلاد 21 يوماً، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، إنه "تقرر تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداءً من الساعة 4 عصراً (14:00 ت.غ) الأحد المقبل 10 مايو/أيار، حتى 30 مايو/أيار".

وحتى الجمعة، سجلت الكويت 7 آلاف و208 إصابات بفيروس كورونا، بينها 47 وفاة.

كما أعلنت السلطات السودانية في مؤتمر صحفي، تمديد حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم لمدة 10 أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني، إن إجراءات تمديد الحظر تبدأ من غد السبت، وتستمر على مدار 24 ساعة. وأوضح تاور أن السماح بالتجوال للمواطنين يكون داخل الأحياء فقط، من دون التنقل بين مدن الخرطوم الثلاثة. ‎

وحتى الخميس، سجل السودان 930 إصابة بفيروس كورونا، بينها 52 وفاة

وفي اليمن، قررت السلطات في محافظة حضرموت (كبرى المحافظات الجنوبية) نشر 10 آلاف جندي، لفرض حظر التجوال الليلي.

وحتى الجمعة، سجل اليمن 26 إصابة بفيروس كورونا، بينها 5 وفيات وحالة تعافٍ واحدة.

وعلى الصعيد المصري، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 21 وفاة و495 إصابة بفيروس كورونا تُمثل الحصيلة اليومية الأعلى بالفيروس منذ ظهوره في البلاد.