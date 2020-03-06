أعلنت حكومات عدة عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لديها، الجمعة، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات، حسب إحصائية لوكالة رويتزر، 100 ألف إصابة على مستوى العالم.

أعلن وزير الصحة اللبناني، الجمعة، في مؤتمر صحفي، خروج لبنان من مرحلة احتواء فيروس كورونا المستجد إلى مرحلة الانتشار.

فيما أعلن عدد من المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، الجمعة، تعليق العمل داخل مبانيها لفترات متفاوتة، التزاماً بقرار الرئيس محمود عباس، إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية مدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.

وفي المغرب، صرح مسؤول رسمي، الجمعة، أن بلاده وضعت مخططاً لمكافحة انتشار فيروس كورونا، يحتمل تسجيل 50 ألف حالة مؤكدة، عقب الإعلان عن تسجيل ثاني إصابة، الخميس.

جاء ذلك على لسان مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس.

وقال اليوبي، "وضعنا مخططاً لمواجهة الفيروس، يضم ثلاث مراحل، يتراوح فيها تقدير الحالات المؤكدة المحتملة، ما بين 10 و50 ألف حالة إصابة مؤكدة".

والخميس، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنة عائدة من إيطاليا، تبلغ من العمر 89 سنة.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تعافي أول مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد من بين 38 حالة إصابة مؤكدة توفي منها 3 أشخاص حتى الآن.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في عموم البلاد إلى 3.

وسجل العراق أول إصابة بالفيروس في 24 فبراير/شباط الماضي، في حين سجلت أولى الوفيات الأربعاء الماضي.

كما أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة، اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر (جنوب).

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية المملوكة للدولة، عن خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة، قوله إنه كان على متن الباخرة، سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها وردت معلومات من الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، أن تقرير المنظمة أشار إلى أن المصابة هي الحالة الأساسية المسببة للعدوى.

وفي السعودية، ذكر بيان أصدرته هيئة الطيران المدني السعودية أن المملكة دعت اليوم الجمعة مواطنيها الذين كانوا في إيران خلال الأربعة عشر يوماً الماضية للإبلاغ عن ذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

ويحافظ أفراد الأقلية الشيعية في السعودية على سرية زياراتهم إلى إيران في ظل العداء الشديد بين البلدين. وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في يناير/كانون الثاني 2016.

وكتبت هيئة الطيران المدني في تغريدة على تويتر "بادر بالإفصاح عن وجودك في إيران خلال الأربعة عشر يوماً الماضية؛ حفاظاً على صحتك وصحة أسرتك والمجتمع".

وسجلت إيران أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا خارج الصين. ومع وفاة 17 شخصاً بسبب فيروس "كورونا"، الجمعة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 124 والإصابات إلى 4 آلاف و747.

جاء ذلك وفق تصريح لمسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، أعلن فيه ارتفاع عدد وفيات "كورونا" ببلاده من 107 إلى 124 شخصاً.

وأفاد أن عدد الإصابات بلغ 4 آلاف و747.

وأوضح أن 15 ألفاً و981 شخصاً أدخلوا المستشفيات، وخرج منها 913 بعد تحسن حالاتهم الصحية.

فيما سجلت قطر ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11.

وفي اليونان قالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إنها رصدت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" بعد أن ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 7، كما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 423 حالة.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الماليزية اكتشاف 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في ماليزيا إلى 83 حالة.

وفي سويسرا، قال دانيال كوش مدير إدارة الأمراض المعدية في الوكالة الوطنية للصحة العامة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 210 حالات.

وذكر في مؤتمر صحفي في برن أن شخصاً واحداً توفي مثلما أعلنت السلطات أمس الخميس.

كما أعلنت السلطات الطبية في بريطانيا، الجمعة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع من 115 إلى 163 شخصاً.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة في البلاد إن شخصاً واحداً فقط توفي متأثراً بإصابته بالمرض.

وكانت بعض وسائل الإعلام البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد الوفيات بفعل الفيروس ارتفع إلى اثنين.

وظهر فيروس كورونا في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي الفيروس الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.