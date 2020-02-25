سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
أعلن التلفزيون المصري الرسمي، الثلاثاء، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد معاناته لسنوات من المرض.
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني بحكم مبارك وأحيل على المحاكمة بتهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ / Reuters
25 فبراير 2020

تُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد معاناته لسنوات من المرض، حسب ما نقله التلفزيون المصري الرسمي.

وأكد منير ثابت صهر مبارك وفاته وقال إنه "توفي في مستشفى الجلاء العسكري" شرق القاهرة، وإن "الرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، كشف مؤخراً عن أن والده، موجود داخل غرفة العناية المُركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وكان علاء قال، في تغريدة: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

ووُلد مبارك في الرابع من مايو/أيار عام 1928 في قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، داخل منطقة الدلتا شمالي العاصمة القاهرة.

وتخرج في الكلية الحربية عام 1948، وفي الكلية الجوية عام 1950، وتدرج في سلم القيادة العسكرية، قبل أن يُعين رئيساً لأركان حرب القوات الجوية المصرية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه قائداً للقوات الجوية ونائباً لوزير الدفاع عام 1972.

رُقّي مبارك إلى رتبة فريق بعد حرب أكتوبر 1973، ثم اختاره الرئيس المصري السابق أنور السادات نائباً له عام 1975، وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981 أدى محمد حسني مبارك اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، بعد اغتيال السادات.

أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني بحكم مبارك، وأعلن عن تنحيه في 11 فبراير/شباط 2011، وأحيل على المحاكمة بتهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.

وأودع مبارك السجن لسنوات بعد الثورة التي أنهت حكمه، لكنه خرج من السجن عام 2017، بعد تبرئته من معظم التهم التي وجّهت إليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us