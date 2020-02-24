قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، إن زيارته للأردن تعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة.

وأضاف في تغريدة: "سعدت بزيارتي إلى الأردن التي ستعزز العلاقات الأخوية، وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات".

وتابع: "كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة إلى تعزيز التكاتف؛ لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعاً".

ووصل أمير قطر، الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى إلى المملكة منذ بداية الأزمة الخليجية.

وشهدت العلاقات بين عمّان والدوحة قفزة، بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وفي 16 يوليو/تموز الماضي، عيّن الأردن سفيراً جديداً له في الدوحة، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

وسحبت عمّان سفيرها من الدوحة، تضامناً مع كلٍ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو/حزيران 2017، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي 29 أغسطس/آب 2019، عيّنت قطر سعود بن ناصر آل ثاني سفيراً لها في عمان.

وشكّل القرار الأردني بإعادة العلاقات مع قطر، وفق مراقبين، خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي-الإماراتي، الذي مورس على عمّان لقطع علاقاتها مع الدوحة.